Співпраця з окупаційною поліцією: ще одного колаборанта виявлено на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, недавно було викрито 30-річного мешканця Вовчанської територіальної громади, який під час окупації став колаборантом, співпрацюючи з ворогом і отримавши "посаду" у незаконному правоохоронному органі рашистів, відомому як "міністерство внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Цей чоловік був призначений на посаду оперуповноваженого відділення карного розшуку у Вовчанському райвідділі поліції. Протягом трьох місяців він активно брав участь у фабрикуванні матеріалів для "карних справ" проти місцевих жителів, здійснював незаконні "обшуки" та готував документи для проведення незаконних каральних дій проти українських громадян.

Всі ці репресивні заходи відбувалися під виглядом охорони громадського порядку. Перед деокупацією регіону зловмиснику вдалося втекти на територію Росії, де він зараз переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних СБУ доказів йому було повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), за що йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Служба безпеки спільно зі слідчими Національної поліції та прокуратурою здійснили викриття та документування протиправної діяльності цього колаборанта.

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