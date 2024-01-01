    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Співпраця з окупаційною поліцією: ще одного колаборанта виявлено на Харківщині
01.01.2024  12:17   Рита Парфенова

Співпраця з окупаційною поліцією: ще одного колаборанта виявлено на Харківщині

Діяльність колаборантів на деокупованих територіях Харківщини продовжують виявляти та документувати Співробітники Служби безпеки України.

СБУ викрила ще одного колаборанта, який влаштувався до «карного розшуку» окупаційної поліції Вовчанська
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, недавно було викрито 30-річного мешканця Вовчанської територіальної громади, який під час окупації став колаборантом, співпрацюючи з ворогом і отримавши "посаду" у незаконному правоохоронному органі рашистів, відомому як "міністерство внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації Харківської області".

Цей чоловік був призначений на посаду оперуповноваженого відділення карного розшуку у Вовчанському райвідділі поліції. Протягом трьох місяців він активно брав участь у фабрикуванні матеріалів для "карних справ" проти місцевих жителів, здійснював незаконні "обшуки" та готував документи для проведення незаконних каральних дій проти українських громадян.

Всі ці репресивні заходи відбувалися під виглядом охорони громадського порядку. Перед деокупацією регіону зловмиснику вдалося втекти на територію Росії, де він зараз переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних СБУ доказів йому було повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), за що йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Служба безпеки спільно зі слідчими Національної поліції та прокуратурою здійснили викриття та документування протиправної діяльності цього колаборанта.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

 

 

Источник:   facebook/Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Надзвичайні події На Харківщині ховається від слідства староста села при окупантах 28.12 Надзвичайні події Тюремний вирок з конфіскацією отримав харків'янин за поширення фейків в "Однокласниках" 27.12 Надзвичайні події На Харківщині розшукується чоловік, який став правоохоронцем при окупантах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 