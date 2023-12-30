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30.12.2023  22:50   Віталій Хінєвіч

«Я їх так ненавиджу, тільки ненависть до них» - харків'яни про окупантів після ракетної атаки

Увечері 30 грудня ворог завдав ракетних ударів по Харкову, внаслідок яких є руйнування та постраждалі, передає РЕДПОСТ .

 
Центральна частина Харкова усіяна уламками, битим склом. Все це наслідки ворожої ракетної атаки, яку здійснив російський агресор увечері 30 грудня.
 
Андрій, очевидець ракетного обстрілу, згадує, як збирався на прогулянку з домашнім вихованцем, коли в цей момент пролунали вибухи.
 
 
«Я був удома, о сьомій вечора пролунав вибух. Побачив у вікно, що йде дим. А я із собакою збирався йти на прогулянку. Потім пролунали ще вибухи, ще ближче до мене. Вікна в будинку на другому поверсі посипалися», - згадує городянин.
 
Харків'янка Альвіна, на момент ракетного удару, перебувала в приміщенні магазину. Якоїсь миті посипалися і задзвеніли шибки.
 
 
«Що у мене може бути на душі по відношенню до них (окупантів - прим. ред)? Я їх так ненавиджу. Ненависть до них, тільки ненависть», - говорить про ракетний удар жінка.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники розпочали ліквідацію наслідків ракетних ударів.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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