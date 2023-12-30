30.12.2023 22:00 Віталій Хінєвіч
Наслідки обстрілу усуватимемо всю ніч – Ігор Терехов
Російський агресор сьогодні, 30 грудня, завдав п’ять ракетних ударів по місту Харкову.
Наслідки обстрілу усуватимемо всю ніч – Ігор Терехов
В ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що два прильоти були в центрі міста і три - в Індустріальному районі, передає РЕДПОСТ.
За його словами, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема, готель та житлові будинки. Загалом постраждали 17 осіб, в т. ч. іноземний журналіст; дев'ять з них госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.
«Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Працюватимемо всю ніч, щоб забезпечити теплопостачання в пошкоджених житлових будинках. Багато вибитих вікон, дверей, пошкоджень дахів. Все це потрібно оперативно усунути, щоб люди могли в більш-менш нормальних умовах зустріти Новий рік», - зазначив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські комунальники розпочали ліквідацію
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