У 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів

У поточному році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей, передає РЕДПОСТ .
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День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щороку 30 грудня, рівно за день до Нового року, у деяких країнах відзначають незвичайне свято — День загортання подарунків.
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