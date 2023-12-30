30.12.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

У 2023 році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів

У поточному році Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей, передає РЕДПОСТ .

За цей рік Укрзалізниця здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя та Сумщини, та евакуювала понад 61 тисячу пасажирів, серед яких - майже 15 тисяч дітей та людей з інвалідністю.

Крім того, залізничники перевезли медичними поїздами майже 4500 поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями, які потребували спеціальних умов перевезення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамвай №12, який ходитиме від Південного вокзалу до Центрального парку, тимчасово запустять в роботу з неділі, 31 грудня.

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