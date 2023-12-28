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28.12.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік обкрадав жінок

Прокурори довели, що раніше судимий чоловік у жовтні-листопаді минулого року вчинив низку грабежів у Немишлянському районі міста Харкова. Жертвами зловмисника ставали літні жінки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
34-річний грабіжник орудував у вечірній час, користуючись відсутністю вуличного освітлення. Чоловік виривав з рук у потерпілих сумки, у яких знаходились грошові кошти, мобільні телефони та інше майно. 
 
Зловмисник навіть не викидав ці сумки, а зберігав їх у своїй квартирі, що зокрема в подальшому в сукупності з іншими доказами дало змогу встановити його причетність до пограбувань. Усього від дій зловмисника постраждали четверо харків’янок.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборанту, який роздавав односельцям на Харківщині російську газету, повідомлено про підозру.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
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