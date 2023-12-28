28.12.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік обкрадав жінок

Прокурори довели, що раніше судимий чоловік у жовтні-листопаді минулого року вчинив низку грабежів у Немишлянському районі міста Харкова. Жертвами зловмисника ставали літні жінки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

34-річний грабіжник орудував у вечірній час, користуючись відсутністю вуличного освітлення. Чоловік виривав з рук у потерпілих сумки, у яких знаходились грошові кошти, мобільні телефони та інше майно.

Зловмисник навіть не викидав ці сумки, а зберігав їх у своїй квартирі, що зокрема в подальшому в сукупності з іншими доказами дало змогу встановити його причетність до пограбувань. Усього від дій зловмисника постраждали четверо харків’янок.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram