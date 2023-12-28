28.12.2023 16:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік обкрадав жінок
Прокурори довели, що раніше судимий чоловік у жовтні-листопаді минулого року вчинив низку грабежів у Немишлянському районі міста Харкова. Жертвами зловмисника ставали літні жінки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
34-річний грабіжник орудував у вечірній час, користуючись відсутністю вуличного освітлення. Чоловік виривав з рук у потерпілих сумки, у яких знаходились грошові кошти, мобільні телефони та інше майно.
Зловмисник навіть не викидав ці сумки, а зберігав їх у своїй квартирі, що зокрема в подальшому в сукупності з іншими доказами дало змогу встановити його причетність до пограбувань. Усього від дій зловмисника постраждали четверо харків’янок.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що колаборанту, який роздавав односельцям на Харківщині російську газету, повідомлено про підозру.
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