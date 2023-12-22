22.12.2023 20:00

Харківщина отримала мікроавтобуси та генератори

Німецькі благодійники допомогли Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, уряд землі Саксонія в межах зимової допомоги передав на потреби Харківської області 11 електрогенераторів та 3 мікроавтобуси.

Мікроавтобуси планують використовувати для евакуації цивільного населення із прикордонних, постраждалих населених пунктів Харківської області, а також для перевезень внутрішньо переміщених осіб. Електрогенератори використовуватимуться на життєво важливих об'єктах інфраструктури, таких як лікарні та теплоцентралі в найбільш постраждалих населених пунктах регіону.

Раніше Уряд Саксонії вже організував кілька поставок допомоги у співпраці з багатьма партнерами. Цьогоріч у вересні передали медичне обладнання. Торік було організовано зимову допомогу з аварійними електрогенераторами, медикаментами та продуктами харчування для саксонсько-українських муніципальних партнерств.

Цьогорічна зимова допомога була організована у співпраці з асоціацією Hope for Ukraine e.V. Транспортування вантажу організувала німецька компанія Червоного Хреста Logistics HUB Sachsen GmbH.