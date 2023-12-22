Загарбники обстрілювали мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

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Гороскоп на 22 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Виконувати поточну роботу сьогодні значно легше. Скористайтеся цим, щоб розгребти завали, на які вам не вистачить і тижня.

Прогноз погоди у Харкові на 22 грудня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.