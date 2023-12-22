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22.12.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Загарбники обстрілювали мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
 
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Харківщини: Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки, Тополі.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися селища Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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