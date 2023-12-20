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20.12.2023  17:38   

Коли почнуться зимові канікули на Харківщині розповіли у ХОВА

Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, зимовий відпочинок школярів триватиме 2 тижні. к розповіли у Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.
у 24 громадах Харківської області прийняли рішення розпочати зимові канікули 30 грудня.

Де почнуться канікули 30 грудня 2023 року:

  • Харківська,
  • Богодухівська,
  • Балаклійська,
  • Донецька,
  • Куньєвська,
  • Сахновщинська,
  • Старовірівська,
  • Дворічанська,
  • Шевченківська,
  • Кіндрашівська,
  • Олексіївська,
  • Безлюдівська,
  • Солоницівська,
  • Новопокровська,
  • Чкаловська,
  • Малинівська,
  • Вовчанська,
  • частина Малоданилівської,
  • Липецької,
  • Печенізької,
  • Великобурлуцької,
  • Зміївської,
  • Вільхуватської та
  • Дергачівської. 
 

 23 грудня – канікули стартують у

  • Коломацькій,
  • Барвінківській,
  • Борівській,
  • Ізюмьскій,
  • Оскільській,
  • Савинській,
  • Красноградській,
  • Зачепилівській,
  • Кегичівській,
  • Куп’янській,
  • Курилівській,
  • Петропавлівській,
  • Південній,
  • Пісочинській,
  • Вільхівській,
  • Нововодолазькій,
  • Циркунівській,
  • Чугуївській,
  • а також частинах Великобурлуцької,
  • Малоданилівської,
  • Липецької громад. 
 

25 грудня канікули розпочнуться у

  • Валківській,
  • Золочівській,
  • Первомайській,
  • Височанській,
  • Роганській та
  • частинах Вільхуватської,
  • Дергачівської,
  • Печенізької і
  • Зміївської громад. 
 
  • Освітяни Лозівської міської територіальної громади прийняли рішення розпочати зимові канікули 27 грудня. 
 

На зимовий відпочинок із 29 грудня підуть школярі

  • Наталинської,
  • Близнюківської,
  • Біляївської,
  • Слобожанської,
  • Мереф’янської,
  • частини Дергачівської і
  • Липецької громад. 
 
Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні ради закладів загальної середньої освіти самостійно визначають терміни канікул.
 
Тэги:  діти, канікули, харків, школярі, учні
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