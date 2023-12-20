20.12.2023 17:38
Коли почнуться зимові канікули на Харківщині розповіли у ХОВА
Про це повідомили в Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, зимовий відпочинок школярів триватиме 2 тижні. к розповіли у Департаменті науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.
у 24 громадах Харківської області прийняли рішення розпочати зимові канікули 30 грудня.
Де почнуться канікули 30 грудня 2023 року:
-
Харківська,
-
Богодухівська,
-
Балаклійська,
-
Донецька,
-
Куньєвська,
-
Сахновщинська,
-
Старовірівська,
-
Дворічанська,
-
Шевченківська,
-
Кіндрашівська,
-
Олексіївська,
-
Безлюдівська,
-
Солоницівська,
-
Новопокровська,
-
Чкаловська,
-
Малинівська,
-
Вовчанська,
-
частина Малоданилівської,
-
Липецької,
-
Печенізької,
-
Великобурлуцької,
-
Зміївської,
-
Вільхуватської та
-
Дергачівської.
23 грудня – канікули стартують у
-
Коломацькій,
-
Барвінківській,
-
Борівській,
-
Ізюмьскій,
-
Оскільській,
-
Савинській,
-
Красноградській,
-
Зачепилівській,
-
Кегичівській,
-
Куп’янській,
-
Курилівській,
-
Петропавлівській,
-
Південній,
-
Пісочинській,
-
Вільхівській,
-
Нововодолазькій,
-
Циркунівській,
-
Чугуївській,
-
а також частинах Великобурлуцької,
-
Малоданилівської,
-
Липецької громад.
25 грудня канікули розпочнуться у
-
Валківській,
-
Золочівській,
-
Первомайській,
-
Височанській,
-
Роганській та
-
частинах Вільхуватської,
-
Дергачівської,
-
Печенізької і
-
Зміївської громад.
-
Освітяни Лозівської міської територіальної громади прийняли рішення розпочати зимові канікули 27 грудня.
На зимовий відпочинок із 29 грудня підуть школярі
-
Наталинської,
-
Близнюківської,
-
Біляївської,
-
Слобожанської,
-
Мереф’янської,
-
частини Дергачівської і
-
Липецької громад.
Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні ради закладів загальної середньої освіти самостійно визначають терміни канікул.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0