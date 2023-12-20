20.12.2023 17:11 Дмитро Колонєй
На Харківщині активно працює лінія 112
Проміжні результати проєкту, які вдалося реалізувати на Харківщині.
На Харківщині активно працює лінія 112
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у березні 2023 року анонслвано підготовку до впровадження 112. І вже в липні відкрито перший комунікаційний центр у Києві. До кінця року проєкт масштабували.
І на сьогодні виклик екстрених служб за номером 112 доступний, крім столиці, також ще у шести областях України: Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Черкаській та Чернігівській.
Від моменту запуску на 112 надійшло вже майже пів мільйона викликів громадян.
Служба 112 – це також про доступність. Оператори володіють іноземними мовами. Також на лінію можуть звернутися люди з порушенням слуху чи мовлення. Фахівці вже опрацювали понад 5500 звернень жестовою мовою за допомогою відеозв’язку.
У планах - зробити лінію 112 доступною на всій території України.
Напрацювали чіткі кроки розвитку і знаємо, що робити далі!
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