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20.12.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти двічі вдарили по Харкову: у ХОВА повідомили про ворожі обстріли Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

Фото ілюстративне 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Окупанти вночі завдали 2 удари по місту Харкову, попередньо -  ракетами С-300. О 1:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту. О 1:07 – влучання на територію транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без потерпілих.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Ветеринарне Харківського району; Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка. 
 
ЗСУ відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району. 
 
О 01:00 ворог завдав удару двома ракетами С-300 по с. Одрадне Куп'янського району. Без постраждалих. О 03:10 стався ворожий обстріл с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.
 
Також об 11:36 в результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка. Госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок.
 
Крім цього об 11:41 внаслідок  обстрілу с. Подоли Куп'янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 12:07 внаслідок ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення рятувальники евакуювали мешканцем багатоповерхівки.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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