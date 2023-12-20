20.12.2023 08:50 Віталій Хінєвіч
Окупанти двічі вдарили по Харкову: у ХОВА повідомили про ворожі обстріли Харківщини
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.
Фото ілюстративне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Окупанти вночі завдали 2 удари по місту Харкову, попередньо - ракетами С-300. О 1:00 зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту. О 1:07 – влучання на територію транспортного цивільного підприємства. Пошкоджено майно. Без потерпілих.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Ветеринарне Харківського району; Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка.
ЗСУ відбили 9 ворожих атак в районі Синьківки Куп'янського району.
О 01:00 ворог завдав удару двома ракетами С-300 по с. Одрадне Куп'янського району. Без постраждалих. О 03:10 стався ворожий обстріл с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок.
Також об 11:36 в результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий поранень зазнала 55-річна цивільна жінка. Госпіталізована у середньому стані. Пошкоджено будинок.
Крім цього об 11:41 внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди. О 12:07 внаслідок ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.
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