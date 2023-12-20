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20.12.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову та обстріл області: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Близько 3:00 ворог вдарив по Курилівській громаді.  Внаслідок влучання снаряду зайнявся приватний будинок у с. Курилівка. На час прибуття рятувальників 44-ї і 14-ї Державних пожежно-рятувальних частин вогонь охопив площу 150 кв.м. Пожежу гасили 10 рятувальників на 2-х автоцистернах. Вони впорались із завданням о 5:00. Постраждалих немає.
 
Також біля 1:00 окупати поцілили двома ракетами по Салтівському району Харкова. Рятувальники провели обстеження враженої території. Жертв та постраждалих виявлено не було.
 
Загалом рятувальниками було здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:
 
  • 6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення рятувальники евакуювали мешканцем багатоповерхівки.

 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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