Ракетний удар по Харкову та обстріл області: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 19 по 20 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення рятувальники евакуювали мешканцем багатоповерхівки.
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Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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