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18.12.2023  15:26   

Харків'яни перемогли на двох престижних всеукраїнських змаганнях (фото)

Триумфально виступили на національній першісті та фестивалі харків'яни-танцюристи.

Харків'яни перемогли на двох престижних всеукраїнських змаганнях
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Адміністрацію Індустріального району, вихованці  вітають  ПДЮТ «Істок» привезли нагороли двох престижних змагань.
 
Харків'яни перемогли на двох престижних всеукраїнських змаганнях
 
  • Єгор Алейніков та Дар’я Дмитрук здобули «золото» чемпіонату України з акробатичного рок-н-ролу,
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  • Колектив екстремального танцю «Мотор шоу» посів призові місця на Всеукраїнському хореографічному фестивалі «IRON KHARKIV» (старша група здобула золоту нагороду, а середня – срібну).

Харків'яни перемогли на двох престижних всеукраїнських змаганнях

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські борці стали переможцями та призерами Кубку України.

 

Тэги:  спарт, перемога, харків, танці
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