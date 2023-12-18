18.12.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження почесного харків'янина Миколу Овчаренка

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 18 грудня, привітав з днем народження Миколу Овчаренка - Почесного громадянина міста Харкова, голову громадської організації Салтівського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану, передає РЕДПОСТ .

«Для харків’ян Ви - приклад мужності, відданості та надзвичайної сили духу. Які б випробування не зустрічалися на життєвому шляху, Ви завжди продовжуєте боротьбу за правду та справедливість. Ви опікуєтеся проблемами воїнів-афганців, збереженням пам’яті про їхні подвиги, а також допомагаєте українським захисникам, які зараз боряться за життя у вільній країні.

Дякую за Ваш патріотизм, самовіддану працю та невтомну боротьбу за нашу перемогу! Бажаю й надалі зберігати притаманні Вам життєлюбність та бадьорість духу! Міцного здоров'я, благополуччя, щастя Вам та Вашим близьким!» - говориться у привітанні.

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