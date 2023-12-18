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18.12.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти продовжують обстріли Харківщини: оперативна інформація від ХОВА

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під ворожим вогнем знаходився: Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району; Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Петропавлівка Куп'янського району.
 
У результаті ворожого обстрілу місто Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає.
 
ЗСУ відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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