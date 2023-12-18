18.12.2023 08:30 Віталій Хінєвіч
Окупанти продовжують обстріли Харківщини: оперативна інформація від ХОВА
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Зокрема, під ворожим вогнем знаходився: Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району; Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Петропавлівка Куп'янського району.
У результаті ворожого обстрілу місто Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих немає.
ЗСУ відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
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