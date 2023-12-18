Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
На протязі всьеого дня небо в Харькові будет покрыто хмарами.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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