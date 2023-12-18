18.12.2023 08:00 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Авіаційних ударів зазнала Петропавлівка Харківської області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

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