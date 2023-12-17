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17.12.2023  13:19   Дмитро Колонєй

Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

Думка фахівця щодо можливого руху цін на популярний продукт.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ZN.UA,  аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила, як може змінитися ціна на яйця перед Новим роком.
 
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«В середині грудня 2023 року десяток яєць в супермаркетах України коштує близько 59,75 грн, що на 7% перевищує показник місячної давнини. В порівнянні з груднем 2022 року ціна на яйця зараз на 19% нижча. В період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показника 70 грн за десяток», – зазначила вона.
 

Чому подорожчають яйця

 
  1. Традиційне подорожчання через зростання попиту.
  2. Птиця в господарствах дуже погано несеться через низькі температури,
  3. Скорочується пропозиція на ринку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зміни у ціні молока.

 

Источник:   ZN.UA
 Тэги:  яйця, ціни, прогноз
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