17.12.2023 13:19 Дмитро Колонєй
Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта
Думка фахівця щодо можливого руху цін на популярний продукт.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ZN.UA, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила, як може змінитися ціна на яйця перед Новим роком.
«В середині грудня 2023 року десяток яєць в супермаркетах України коштує близько 59,75 грн, що на 7% перевищує показник місячної давнини. В порівнянні з груднем 2022 року ціна на яйця зараз на 19% нижча. В період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показника 70 грн за десяток», – зазначила вона.
Чому подорожчають яйця
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Традиційне подорожчання через зростання попиту.
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Птиця в господарствах дуже погано несеться через низькі температури,
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Скорочується пропозиція на ринку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зміни у ціні молока.
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