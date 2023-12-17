17.12.2023 13:19 Дмитро Колонєй

Що буде з цінами на яйця: прогноз експерта

Думка фахівця щодо можливого руху цін на популярний продукт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ZN.UA, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснила, як може змінитися ціна на яйця перед Новим роком.

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«В середині грудня 2023 року десяток яєць в супермаркетах України коштує близько 59,75 грн, що на 7% перевищує показник місячної давнини. В порівнянні з груднем 2022 року ціна на яйця зараз на 19% нижча. В період новорічних свят ціна на яйця може ще зрости, але не перевищити показника 70 грн за десяток», – зазначила вона.

Чому подорожчають яйця

Традиційне подорожчання через зростання попиту. Птиця в господарствах дуже погано несеться через низькі температури, Скорочується пропозиція на ринку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зміни у ціні молока.