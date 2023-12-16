Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
16 грудня відзначається свято, присвячене саморозвитку та пізнанню своєї особистості.
влажность:
давление:
ветер: