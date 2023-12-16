16.12.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів

Протягом минулої доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Богодухівського, Харківського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу у місті Куп'янськ пошкоджений будинок, зруйнована літня кухня. У селі Богуславка Ізюмського району сталося загоряння приватного будинку.

Також під обстрілами були села Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

15 грудня вночі окупанти нанесли ракетний удар з С-300 по місту Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджені господарчі будівлі, лінія електропередач та два приватних автомобілі.

В лісопосадці поблизу села Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого доставили до лікарні. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники у Харківській області допомагали водіям авто подолати складні ділянки дороги.