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16.12.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами за добу виявлено та знешкоджено 67 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За минулу добу 15 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,7 га території, з них 3740 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 2 км ліній електропередач, 260 м автодоріг у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. 
 
Саперами виявлено та знешкоджено 67 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 158 саперів та 67 одиниць техніки.
 
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4241 га території, 292,5 км автомобільних доріг, 2977 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 тис. 184 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Надзвичайники Харківщині врятували людей із задимлених помешкань.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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