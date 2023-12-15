15.12.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами за добу виявлено та знешкоджено 62 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 14 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,2 га території, з них 4840 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 2 км ліній електропередач, 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 62 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 158 саперів та 66 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4237 га території, 292 км автомобільних доріг, 2975 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 тис. 117 вибухонебезпечних предметів.

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