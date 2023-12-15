15.12.2023 10:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Полтавський Шлях до середи заборонений рух транспорту та пішоходів

Рух транспорту та пішоходів на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці вздовж фасаду будівлі №1 на розі з вулицею Конторською, заборонений до 20 грудня.



У Харкові на вулиці Полтавський Шлях до середи заборонений рух транспорту та пішоходів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Раніше проїзд планувалося відкрити 14 грудня.

Як зазначили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з подовженням термінів проведення робіт з облаштування огородження навколо адміністративної будівлі навчального корпусу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

Обійти закриту ділянку можна з протилежного боку вказаних вулиць.

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