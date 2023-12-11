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11.12.2023  08:25   Віталій Хінєвіч

У ХОВА повідомили, як минула доба на Харківщині

Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки.


У ХОВА повідомили, як минула доба на Харківщині
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.
 
Близько 10:30 у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджено 4 гаража та приватний будинок. Постраждалих протягом доби не зафіксовано.
 
ЗСУ відбили 4 ворожих атаки у околицях Синьківки та Петропавлівки. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тюремні строки отримали колаборанти, які «здавали» українських патріотів на Харківщині.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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