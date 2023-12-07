07.12.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Шляховики звернулися до водіїв Харківщини через погодні умови

У п’ятницю синоптики прогнозують проходження ще одного циклону, з південно-західного напрямку, що також додасть снігу. Втім, опади прогнозують середньої інтенсивності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Температура коливатиметься вночі від 3 до 8 градусів морозу, вдень від 0 до мінус 5. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця. На превентивну обробку складних ділянок доріг відразу вийшла спецтехніка.

«Водіїв просимо бути особливо уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, безпечної дистанції та інтервалу, користуватися пасками безпеки та вибрати безпечну швидкість руху з урахуванням дорожніх умов.

Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80. Водіям великовагового транспорту можна перечекати негоду на майданчиках вздовж державних доріг», - йдеться у повідомленні.

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