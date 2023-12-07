07.12.2023 11:37 Дмитро Колонєй

До метросадка у Харкові вже записали 400 дітей - Ігор Терехов

Про це, а також, коли він відкриється та як буде працювати, мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.



До метросадка у Харкові вже записали 400 дітей - Ігор Терехов



Як по відомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону розповів, що заняття у розташованому у приміщеннях станцій Харківського метрополітену, дитячому садку стартують у січні та проводитимуться щосуботи у дві зміни: з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00.

«Спочатку був ковід, зараз - війна. Але нам потрібно соціалізувати дітей, повноцінно готувати їх до школи. За цей невеликий час, відколи ми зробили таке оголошення, до метросадка вже записалися 400 дітей - це 15% від усіх дітей, які потім підуть у Харкові до першого класу», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, рішення про організацію в метрополітені освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку було підтримане виконкомом міської ради. Дитячий садок працюватиме на ст. м. «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод».