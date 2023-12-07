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07.12.2023  11:37   Дмитро Колонєй

До метросадка у Харкові вже записали 400 дітей - Ігор Терехов

Про це, а також, коли він відкриється та як буде працювати, мер Харкова Ігор Терехов поінформував в ефірі національного телемарафону.


До метросадка у Харкові вже записали 400 дітей - Ігор Терехов
Як по відомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов, в ефірі національного телемарафону розповів, що  заняття у розташованому у приміщеннях станцій Харківського метрополітену, дитячому садку стартують у січні та проводитимуться щосуботи у дві зміни: з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. 
 
«Спочатку був ковід, зараз - війна. Але нам потрібно соціалізувати дітей, повноцінно готувати їх до школи. За цей невеликий час, відколи ми зробили таке оголошення, до метросадка вже записалися 400 дітей - це 15% від усіх дітей, які потім підуть у Харкові до першого класу», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Нагадаємо, рішення про організацію в метрополітені освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку було підтримане виконкомом міської ради. Дитячий садок працюватиме на ст. м. «Університет», «Перемога», «Академіка Павлова», «Метробудівників» і «Тракторний завод».
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, метросадок, харків
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