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07.12.2023  10:38   Дмитро Колонєй

Поліція показала наслідки обстрілу мирних селищ Харківщини

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, протягом минулої доби військові рф наносили удари по населеним пунктам Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. 
 
Внаслідок обстрілу села Подоли Куп’янського району пошкоджений приватний будинок. Поранення отримали 58 та 49-річні жінки. Остання жінка від госпіталізації відмовилась. 
 
 
У місті Куп’янськ пошкоджений фасад адміністративної будівлі. 
Керованими авіабомбами росіяни обстріляли смт Козача Лопань. Пошкоджені приватні будинки, триповерхова будівля підприємства, вікна вокзалу.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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