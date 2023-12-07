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07.12.2023  10:06   Дмитро Колонєй

Через обстріли ворога постраждали дві мешканки Харківщии

Обстановка на Харківщині на ранок 7 грудня за даними Нацполіції.


Через обстріли ворога постраждали дві мешканки Харківщии
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, загарбники завдали авіаудари, обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів. Внаслідок обстрілів  поранені дві жінки віком 49 та 58 років. Зруйнована і значно пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки,  газопровід, будівлі приватних підприємств. Працівники слідчо-оперативних груп здійснили огляди місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами росіян. 
 
  • З початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України харківські  слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості  про майже 17540 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф, у тому числі злочини щодо зради, пособництва, колабораціонізму.  
  • Минулої доби за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліцейські доставили для перевірки 13 осіб. 
  • На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3800 транспортних засобів.З незаконного обігу вилучено автомати, гранатомети, гранати, набої різного калібру, підствольники. Речові докази направлені на експертне дослідження.
  • Загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини відкрили майже 69900 кримінальних проваджень за фактами крадіжки, шахрайства, хуліганства, незаконного обігу зброї та наркотиків та інших злочинів. 
  • Поліція цілодобово реагує на звернення громадян. Забезпечує безперервну роботу служби «102», також функціонує чат-бот з прийому повідомлень громадян. Упродовж минулої доби поліцейські Харківщини отримала 823 заяви та повідомлення від громадян про правопорушення і події, всі вони опрацьовані. З початку повномасштабного вторгнення до поліції звернулося більш ніж  529200 громадян. Поліцейські відреагували на всі звернення.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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