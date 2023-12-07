07.12.2023 10:06 Дмитро Колонєй

Через обстріли ворога постраждали дві мешканки Харківщии

Обстановка на Харківщині на ранок 7 грудня за даними Нацполіції.



Через обстріли ворога постраждали дві мешканки Харківщии



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, загарбники завдали авіаудари, обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів. Внаслідок обстрілів поранені дві жінки віком 49 та 58 років. Зруйнована і значно пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, газопровід, будівлі приватних підприємств. Працівники слідчо-оперативних груп здійснили огляди місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили кримінальні провадження, пов’язані з воєнними злочинами росіян.

З початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України харківські слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 17540 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф, у тому числі злочини щодо зради, пособництва, колабораціонізму.

Минулої доби за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліцейські доставили для перевірки 13 осіб.

На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3800 транспортних засобів.З незаконного обігу вилучено автомати, гранатомети, гранати, набої різного калібру, підствольники. Речові докази направлені на експертне дослідження.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини відкрили майже 69900 кримінальних проваджень за фактами крадіжки, шахрайства, хуліганства, незаконного обігу зброї та наркотиків та інших злочинів.

Поліція цілодобово реагує на звернення громадян. Забезпечує безперервну роботу служби «102», також функціонує чат-бот з прийому повідомлень громадян. Упродовж минулої доби поліцейські Харківщини отримала 823 заяви та повідомлення від громадян про правопорушення і події, всі вони опрацьовані. З початку повномасштабного вторгнення до поліції звернулося більш ніж 529200 громадян. Поліцейські відреагували на всі звернення.