    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА
02.12.2023  08:45   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Протягом доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.


Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.
 
Крім того, під артилерійським та мінометним вогнем росіян перебували Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
 
Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб атакувати позиції наших військових. За добу Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Просування у росіян немає.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантці, яка влаштовувала свята окупантам на Харківщині, СБУ оголосила підозру.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.12 Надзвичайні події Окупанти обстрілювали Харківську область 01.12 Армія Росія поширює нові фейки про мобілізацію в Україні та її близьку капітуляцію 01.12 Армія Окупанти на Харківщині гинуть, тікають та вбивають у голову полонених (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 