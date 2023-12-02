02.12.2023 08:45 Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Протягом доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.



Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.

Крім того, під артилерійським та мінометним вогнем росіян перебували Уди Богодухівського району, Тернова Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб атакувати позиції наших військових. За добу Сили оборони України відбили 13 атак ворога. Просування у росіян немає.

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