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01.12.2023  08:35   Віталій Хінєвіч

Пошкоджені будівлі та постраждалий: у ХОВА повідомили про ворожі обстріли

Протягом доби під ударами ворога перебували щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів, передає РЕДПОСТ .

 
Сьогодні зранку, близько 6:50, ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Без постраждалих.
 
Вчора зранку у селі Ківшарівка зафіксовано приліт перед будівлею закладу освіти. В закладі вибито близько 30 вікон.
 
Внаслідок мінометного обстрілу села Липці Харківського району, пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років. Отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.
 
Також у селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.
 
Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння.
 
Крім того, під ударами ворога перебували Уди Богодухівського району, Нестерне Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час пожежі загинув чоловік.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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