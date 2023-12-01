01.12.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові під час пожежі загинув чоловік: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 30 листопада по 1 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

30 листопада о 15:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у провулку Зерновому міста Харкова. Вона виникла в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. До місця події виїхали рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

На момент їх прибуття горіли домашні речі на площі 8 кв.м. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1951 року народження. З верхніх поверхів вогнеборці евакуювали 13 мешканців, з них 4 дітей. О 16:50 пожежу локалізували, о 18:09 ліквідували. Причина та обставини її виникнення встановлюються.

Також зазначається, що протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Загалом за добу рятувальниками було здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж;

10 – на допомогу населенню;

2 – на чергування;

7 – інші виїзди.

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