30.11.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Георгія Тарасенка відновлюють пошкоджений будинок

У житловому будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який у жовтні влучила ракета, тривають ремонтно-будівельні роботи, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники КП «Харківспецбуд» вже відновили перекриття будинку та майже 900 кв. м покрівлі (всього було зруйновано близько 1,5 тис. кв. м). Крім того, комунальники закрили контури всіх пошкоджених вікон і дверей, розібрали та вивезли майже 100 куб. м будівельного сміття.

Фахівці продовжують відновлювати покрівлю. До кінця року вони планують завершити роботи над третім під’їздом, який було зруйновано влучанням ракети. Для цього будуть встановлені тимчасові конструктиви будівлі (каркасна система), а одразу після розробки проєкту відновлять і стіни.

Крім того, працівники КП «Харківміськліфт» обстежили внутрішньобудинкові електромережі усіх під’їздів. У першому та п’ятому під’їздах електропостачання відновили в усіх квартирах, у другому та четвертому - частково, оскільки в деяких квартирах були пошкоджені стіни. У третьому під’їзді через зруйнований конструктив будинку відновити електропостачання поки неможливо.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили теплопостачання в будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який влучила ракета.