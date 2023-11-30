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30.11.2023  18:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові на вулиці Георгія Тарасенка відновлюють пошкоджений будинок

У житловому будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який у жовтні влучила ракета, тривають ремонтно-будівельні роботи, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, працівники КП «Харківспецбуд» вже відновили перекриття будинку та майже 900 кв. м покрівлі (всього було зруйновано близько 1,5 тис. кв. м). Крім того, комунальники закрили контури всіх пошкоджених вікон і дверей, розібрали та вивезли майже 100 куб. м будівельного сміття. 
 
Фахівці продовжують відновлювати покрівлю. До кінця року вони планують завершити роботи над третім під’їздом, який було зруйновано влучанням ракети. Для цього будуть встановлені тимчасові конструктиви будівлі (каркасна система), а одразу після розробки проєкту відновлять і стіни. 
 
 
Крім того, працівники КП «Харківміськліфт» обстежили внутрішньобудинкові електромережі усіх під’їздів. У першому та п’ятому під’їздах електропостачання відновили в усіх квартирах, у другому та четвертому - частково, оскільки в деяких квартирах були пошкоджені стіни. У третьому під’їзді через зруйнований конструктив будинку відновити електропостачання поки неможливо.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили теплопостачання в будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який влучила ракета.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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