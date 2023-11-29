29.11.2023 21:30 Віталій Хінєвіч

Дослідники полярних регіонів з Харкова відкрили новий вид п'явок

Українські зоологи Андрій та Сергій Утєвські відкрили новий вид антарктичних п’явок, та й встановили, що мільйони років тому його предки мігрували спершу з Антарктики в Арктику, а потім назад в Антарктику.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Роботу вчені виконали у співпраці з іноземними колегами Александром Бєлецьким та Йоанною Ціхоцькою з Польщі, Маріо Санторо з Італії та Петером Тронтелем зі Словенії.

Разом вони досліджували поширення паразитів риб – п’явок-пісциколід. Виявивши новий вид, зоологи ретельно вивчили його зовнішню та внутрішню будову, а також ядерні та мітохондріальні гени.

«З’ясувалося, що нова п’явка належить до групи, яку називають «платибделіни». Вони поширені в Арктиці й суміжних водах Атлантики та Тихого океану. Це те саме, як знайти білого ведмедя в Антарктиці!», – зазначив Сергій Утєвський.

Далі науковці взялися вивчати, як же могло виникнути таке надзвичайне географічне поширення, адже більшість тварин мешкають виключно або в Північній, або в Південній півкулі. Провівши низку досліджень, вчені встановили неймовірні факти.

«Філогенетичний аналіз і реконструкція предкових ареалів засвідчили, що риб’ячі п’явки виникли в морях навколо Антарктики, потім вони розповсюдилися Світовим океаном, досягли Арктики та проникли в прісні водойми Північної півкулі. Однак згодом предок нашого виду повернувся з півночі на батьківщину пращурів всієї родини риб’ячих п’явок в Антарктиці», – пояснили дослідники.

Молекулярний годинник показав, що новий вид відділився від своїх північних родичів приблизно 1,76 мільйона років тому під час плейстоцену, коли поверхня Землі зазнала значного охолодження. Саме в цю епоху він зміг перетнути тропіки.

“Ми віднесли новий вид до нового роду, який назвали Austroplatybdellina, що перекладається з латини як «південна платибделіна», тому що ця антарктична п’явка належить до переважно північної групи платибделін. Еволюційна історія нового виду нагадала нам притчу про блудного сина, який залишив батька та блукав у далеких країнах так само, як і п’явки-платибделіни в північних морях. Згодом одна з них повернулася на південну прабатьківщину. Латиною «блудна» – «prodiga». Отже, повна офіційна назва описаного нами нового для науки виду – Austroplatybdellina prodiga”, – розказав Сергій Утєвський.

Брати Утєвські – відомі дослідники полярних регіонів з Харкова (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Вони багато років вивчають п’явок різних регіонів: Сергій – арктичних, а Андрій – антарктичних (був зимівником 8-ї УАЕ та учасником численних сезонних експедицій на станцію “Академік Вернадський”). Нині на їхньому рахунку відкриття 19 нових для науки видів тварин.

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