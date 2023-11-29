29.11.2023 19:40 Віталій Хінєвіч

Облив бензином підлітків: на Харківщині чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочину

Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив. Діти тілесні ушкодження не отримали.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася у селі Станичне Красноградського району 28 листопада. Очевидці повідомили, що невідомий чоловік намагався підпалити дітей в місцевому магазині.

При виїзді на місце події поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився 40-річний мешканець села. Підлітків направили до медичного закладу. Діти тілесні ушкодження не отримали.

З місця події поліцейські вилучили речові докази.

За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України.

29 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

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