    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Облив бензином підлітків: на Харківщині чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочину
29.11.2023  19:40   Віталій Хінєвіч

Облив бензином підлітків: на Харківщині чоловікові повідомили про підозру в скоєнні злочину

Місцевий мешканець у стані алкогольного спʼяніння з пластикової пляшки облив бензином 5 підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив. Діти тілесні ушкодження не отримали.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталася у селі Станичне Красноградського району 28 листопада. Очевидці повідомили, що невідомий чоловік намагався підпалити дітей в місцевому магазині. 
 
При виїзді на місце події поліцейські встановили особу зловмисника, яким виявився 40-річний мешканець села. Підлітків направили до медичного закладу. Діти тілесні ушкодження не отримали.
З місця події поліцейські вилучили речові докази.
 
За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України.
 
29 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.11 Надзвичайні події На Харківщині пенсіонерку підозрюють у крадіжці грошей 29.11 Надзвичайні події У Харкові виявили чотирьох водіїв із підробленими посвідченнями 28.11 Надзвичайні події Чоловік на Харківщині облив дітей бензином та намагався підпалити
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 