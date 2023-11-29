29.11.2023 19:00 Віталій Хінєвіч

У Мерефянській громаді модернізували високовольтну повітряну лінію

Фахівці Мереф'янського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" модернізували високовольтну повітряну лінію 6 кВ, яка живить майже 1700 споживачів Мерефи та села Яковлівка, передає РЕДПОСТ .

Начальник Мереф'янського РЕМ Олексій Стахміч нагадав, що електрична мережа тут зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожого авіанальоту в ніч проти 3 березня 2022 року.

"Було розбито нашу підстанцію, уламками зруйновано опори та обірвано дроти. Проте у найкоротші терміни нам вдалося повернути людям світло, задіявши резервну схему живлення. Тоді ж було відновлено підстанцію та замінено пошкоджені опори", - зазначив Олексій Стахміч.

За його словами, для забезпечення споживачів цієї частини громади надійним та якісним електропостачанням треба було модернізувати і безпосередньо повітряну лінію.

"Ми виконали повну заміну проводу на ділянці, яка постраждала внаслідок авіанальоту, - всього 1,2 км. Підкреслю, що такі роботи мають велике значення, адже попереду - зима, і на електричні мережі більше навантаження", - зауважив начальник РЕМ.

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