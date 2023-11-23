23.11.2023 17:05 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 23 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1059 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Лікар-терапевт – 25 000 грн
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2. Лікар-анестезіолог – 23 000 грн
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3. Лікар-акушер-гінеколог – 20 000 грн
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4. Електрогазозварник – 18 000 грн
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5. Слюсар з ремонту рухомого складу – 17 300 грн
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6. Охоронник – 16 000 грн
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7. Інспектор з охорони праці – 15 000 грн
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8. Інженер-проєктувальник – 12 000 грн
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9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 11 800 грн
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10. Інженер з охорони праці – 11 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місті Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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