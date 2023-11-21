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21.11.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

З міського бюджету Харкова перерахували 825 мільйонів гривень на ЗСУ

За час повномасштабної війни з бюджету міської територіальної громади Харкова різним підрозділам Збройних Сил України було перераховано 825 млн грн, з них 474 млн - цього року.

 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю інтернет-ресурсу «Vesti.ua», передає РЕДПОСТ.
 
Як зазначив мер, за більш ніж півтора року збройної агресії рф міська влада не залишила без уваги жодного запиту військових.
 
«Щоб перемогти в цій війні, потрібні величезні кошти, тому ми й виділяємо їх регулярно в міру можливостей. Ці гроші йдуть на все те, що найбільш необхідне нашим захисникам. У кожного підрозділу ЗСУ є свої потреби, і вони самі знають, куди спрямувати кошти, які ми їм передаємо», - розповів Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов прокоментував передачу «військового» ПДФО до держбюджету.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, зсу
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