Військові рф обстрілюють Харківщину: під ударом понад 16 населених пунктів

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано.
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