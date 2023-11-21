    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині ворог вкотре обстріляв Козачу Лопань: є загиблий
21.11.2023  08:28   Рита Парфенова

На Харківщині ворог вкотре обстріляв Козачу Лопань: є загиблий

Окупанти завдали удару по селищу Козача Лопань Харківського району

обстріл
Наслідки обстрілу смт Козача Лопань 18 листопада 2023 року
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка, 21 листопада 2023 року близько шостої ранку російські окупанти знову обстріляли Козачу Лопань.

Внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1994 року народження.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 листопада 2023 року.
Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 Надзвичайні події Військові рф обстрілюють Харківщину: під ударом понад 16 населених пунктів 20.11 Надзвичайні події Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини (фото) 20.11 Надзвичайні події Військові рф обстрілюють Харківщину: під ударом понад 18 населених пунктів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 