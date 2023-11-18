18.11.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки. Авіаційних ударів зазнав Куп'янськ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині старосту села підозрюють у співпраці з окупаційною владою.