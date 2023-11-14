14.11.2023 08:34 Рита Парфенова

Окупанти атакували дронами Харківщину: в Ізюмському районі постраждало цивільне підприємство

Атака дронами-камікадзе, протягом якої наші сили ППО збили 4 безпілотники, сталася ввечері 13 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА.



Близько десятої години вечора 13 листопада 2023 року ворожі сили використали 6 дронів-камікадзе типу "Шахед", завдав удару по Ізюмському району.



Як результат, було пошкоджено цивільне підприємство, що спричинило виникнення пожежі.



На щастя, інцидент не призвів до постраждалих серед цивільного населення.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 листопада 2023 року.