Окупанти атакували дронами Харківщину: в Ізюмському районі постраждало цивільне підприємство

Атака дронами-камікадзе, протягом якої наші сили ППО збили 4 безпілотники, сталася ввечері 13 листопада.
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА.
Близько десятої години вечора 13 листопада 2023 року ворожі сили використали 6 дронів-камікадзе типу "Шахед", завдав удару по Ізюмському району.
Як результат, було пошкоджено цивільне підприємство, що спричинило виникнення пожежі.
На щастя, інцидент не призвів до постраждалих серед цивільного населення.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 листопада 2023 року.
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
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