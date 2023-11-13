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13.11.2023  10:17   Рита Парфенова

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару попередньо з ЗКР С300 по Шевченківському району Харкова.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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