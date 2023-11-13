13.11.2023 10:17 Рита Парфенова

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.



Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.



Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

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