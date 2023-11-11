11.11.2023 21:00 Віталій Хінєвіч
Пацієнти із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ можуть відкрити лікарняний дистанційно
На період дії воєнного стану повертається можливість пацієнтам з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
Нагадаємо, що в цей період для мінімізації контактів була встановлена норма, що дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, на підставі віддаленого зв’язку з пацієнтом і вказаних ним симптомів.
Беручи їх до уваги, лікар мав право відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (лікарняний) на період до 5 календарних днів.
«Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.
Це означає, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період 5 календарних днів», — говорить заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.
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