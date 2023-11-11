    
Главная Новини Харкова Медицина Пацієнти із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ можуть відкрити лікарняний дистанційно
11.11.2023  21:00   Віталій Хінєвіч

Пацієнти із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ можуть відкрити лікарняний дистанційно

На період дії воєнного стану повертається можливість пацієнтам з симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Нагадаємо, що в цей період для мінімізації контактів була встановлена норма, що дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому, на підставі віддаленого зв’язку з пацієнтом і вказаних ним симптомів. 
 
Беручи їх до уваги, лікар мав право відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (лікарняний) на період до 5 календарних днів.
 
«Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність  повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.
 
Це означає, що у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період 5 календарних днів», — говорить заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
 
Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Медицина На Харківщині медики врятували жінку 10.11 Медицина Медики у Харківській області допомогли народитися дитині 06.11 Медицина Фахівці повідомили про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 