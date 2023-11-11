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11.11.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

У будинку на Харківщині поліцейські виявили зброю та боєприпаси

Слідчі дії у селі Безруки проводили працівники відділу поліції в Харківській області, передає РЕДПОСТ .

 
У будинку 40-річного чоловіка під час обшуку виявили понад тисячу патронів до автомата, два переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-2" та 5 пострілів до РПГ-7.
 
Слідчі дії у селі Безруки Дергачівської ОТГ проводились працівниками відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.  
 
Вилучені предмети направлені на експертне дослідження.
 
За данниму фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
 
 
Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. 
 
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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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