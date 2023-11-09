09.11.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують встановлювати контейнери для збирання небезпечних відходів

Дев’ятий контейнер для збирання небезпечних відходів встановлять у п'ятницю, 10 листопада, на вулиці Політехнічній.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Дев’ятий контейнер для збирання небезпечних відходів з'явиться біля будівлі НТУ «ХПІ».

Як зазначили у КП «Муніципальна компанія поводження з відходами», перший контейнер був встановлений у рамках проєкту «Нам не до лампочки» 26 квітня 2021 року. Станом на сьогодні в Харкові працюють вісім таких точок для збирання відпрацьованих ламп, батарейок та небитих ртутних термометрів (у власному пакуванні) за адресами :

вул. Благовіщенська, 34;

вул. Георгія Тарасенка, 42 (ЦНАП);

вул. Академіка Павлова, 44-б (ТЦ «Французький бульвар»);

вул. Архітектора Альошина, 11 (ЦНАП);

пр. Петра Григоренка, 17 (ЦНАП);

пр. Тракторобудівників, 144 (ЦНАП);

пр. Перемоги, 54;

пр. Науки, 17 (біля Адміністрації Шевченківського району).

Наступного тижня планується встановлення десятого контейнеру в Індустріальному районі.

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