09.11.2023 16:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові продовжують встановлювати контейнери для збирання небезпечних відходів
Дев’ятий контейнер для збирання небезпечних відходів встановлять у п'ятницю, 10 листопада, на вулиці Політехнічній.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Дев’ятий контейнер для збирання небезпечних відходів з'явиться біля будівлі НТУ «ХПІ».
Як зазначили у КП «Муніципальна компанія поводження з відходами», перший контейнер був встановлений у рамках проєкту «Нам не до лампочки» 26 квітня 2021 року. Станом на сьогодні в Харкові працюють вісім таких точок для збирання відпрацьованих ламп, батарейок та небитих ртутних термометрів (у власному пакуванні) за адресами :
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вул. Благовіщенська, 34;
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вул. Георгія Тарасенка, 42 (ЦНАП);
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вул. Академіка Павлова, 44-б (ТЦ «Французький бульвар»);
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вул. Архітектора Альошина, 11 (ЦНАП);
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пр. Петра Григоренка, 17 (ЦНАП);
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пр. Тракторобудівників, 144 (ЦНАП);
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пр. Перемоги, 54;
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пр. Науки, 17 (біля Адміністрації Шевченківського району).
Наступного тижня планується встановлення десятого контейнеру в Індустріальному районі.
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