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09.11.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують встановлювати контейнери для збирання небезпечних відходів

Дев’ятий контейнер для збирання небезпечних відходів встановлять у п'ятницю, 10 листопада, на вулиці Політехнічній.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Дев’ятий контейнер для збирання небезпечних відходів з'явиться біля будівлі НТУ «ХПІ».
 
Як зазначили у КП «Муніципальна компанія поводження з відходами», перший контейнер був встановлений у рамках проєкту «Нам не до лампочки» 26 квітня 2021 року. Станом на сьогодні в Харкові працюють вісім таких точок для збирання відпрацьованих ламп, батарейок та небитих ртутних термометрів (у власному пакуванні) за адресами : 
 
  • вул. Благовіщенська, 34;
  • вул. Георгія Тарасенка, 42 (ЦНАП);
  • вул. Академіка Павлова, 44-б (ТЦ «Французький бульвар»);
  • вул. Архітектора Альошина, 11 (ЦНАП);
  • пр. Петра Григоренка, 17 (ЦНАП); 
  • пр. Тракторобудівників, 144 (ЦНАП);
  • пр. Перемоги, 54;
  • пр. Науки, 17 (біля Адміністрації Шевченківського району). 
Наступного тижня планується встановлення десятого контейнеру в Індустріальному районі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Харківського району повністю відновили електропостачання.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, контейнери
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