ДТП з загиблим сталася під Харковом

На автошляху під Харковом легковик ВАЗ врізався у відбійник.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
На автошляху “Харків-Охтирка” поблизу села Губарівка Богодухівського району 35-річний водій “ВАЗ-2115” не впорався з керуванням та наїхав на дорожній відбійник.
Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув на місці події 30-річний пасажир авто. Водія доставили до лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.
Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 листопада о 19:15 на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля “Lexus GS 300” зіштовхнувся з бетонною електроопорою.
Комментариев: 0
Найрезультативніше буде провести цей день на самоті, причому віддавати перевагу варто розумовим заняттям. Наприклад, розпланувати бюджет найближчим часом.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
7 листопада у світі відзначають зовсім незвичайне свято — День малювання на запітнілому склі.
влажность:
давление:
ветер: