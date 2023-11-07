07.11.2023 12:43 Рита Парфенова

ДТП з загиблим сталася під Харковом

На автошляху під Харковом легковик ВАЗ врізався у відбійник.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На автошляху “Харків-Охтирка” поблизу села Губарівка Богодухівського району 35-річний водій “ВАЗ-2115” не впорався з керуванням та наїхав на дорожній відбійник.

Внаслідок ДТП від отриманих травм загинув на місці події 30-річний пасажир авто. Водія доставили до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.



Загалом минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 12 громадян отримали травми.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 листопада о 19:15 на проспекті Героїв Харкова водій автомобіля “Lexus GS 300” зіштовхнувся з бетонною електроопорою.