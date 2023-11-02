02.11.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові в чоловіка виявили гранату

Минулої доби до операторів спецлінії поліції “102” надійшло 993 заяви про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час патрулювання Індустріального району Харкова працівники поліції виявили харків’янина 1997 року народження, який при появі патрульних перекинув через паркан гранату. З місця події вилучено гранату "РГН" та запал до неї. Слідчими вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу щодо порушника.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4400 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.