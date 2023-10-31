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31.10.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти у Куп'янському районі

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та господарські споруди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 31 жовтня приблизно о 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли село Кучерівка Купʼянського району. Сталось загоряння житлового будинку. 
 
Також сьогодні російські військовослужбовці завдали удар ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району: пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та господарчі споруди. 
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 
 
 
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківської області.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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