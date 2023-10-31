31.10.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти у Куп'янському районі

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки та господарські споруди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 31 жовтня приблизно о 13:40 окупанти з РСЗВ обстріляли село Кучерівка Купʼянського району. Сталось загоряння житлового будинку.

Також сьогодні російські військовослужбовці завдали удар ФАБ-250 по селу Курилівка Купʼянського району: пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.