31.10.2023 14:40 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який обшахраював селищну раду на сотні тисяч

Чекає на сул директор підприємства-підрядника на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2017 році будівельна компанія взяла на себе зобов’язання щодо будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у низці сіл, розташованих на території Кегичівської ОТГ, уклавши відповідні договори підряду з органами місцевого самоврядування.

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Директор ТОВ-підрядника, достовірно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяги і вартість виконаних робіт. На підставі актів виконаних робіт, наданих обвинуваченим, на рахунок недобросовісного підрядника надлишково перераховано майже 300 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків Кегичівській селищній раді.

Відповідно до висновку експертизи, товщина прошарків щебеню і гравію майже у півтора рази менше, ніж передбачалось проєктними значеннями, а для покриття майданчиків використано гетекстиль гіршої якості, ніж передбачено проєктно-кошторисною документацією.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.