25.10.2023 20:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Вовчанськ, Охримівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де силами оборони відбито 11 атак ворога.

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Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.