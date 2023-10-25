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25.10.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Вовчанськ, Охримівка, Кругле, Бударки Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де силами оборони відбито 11 атак ворога.
 
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Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Крохмальне, Піщане, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Харківщини.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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