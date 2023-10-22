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22.10.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: кількість постраждалих зросла

Внаслідок ворожого удару 21 жовтня за терміналом Нової пошти кількість постраждалих зросла до 17 осіб.

 
Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури, передає РЕДПОСТ.
 
«Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації відмовився», - йдеться у повідомленні.
 
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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про 16 постраждалих.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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