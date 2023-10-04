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04.10.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили чоловіка, який завдав збитків рибному господарству

4 жовтня було викрито грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на Муромському водосховищі поблизу села Веселе Харківського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
Близько 10 години було виявлено громадянина який, за допомогою гумового човна, здійснював вилов водних біоресурсів забороненими знаряддями лову, а саме сітками з льоси у кількості 3 шт.  та виловив таку рибу: плітка - 44 екз., краснопірка - 13 екз., лящ - 5 екз., судак - 4 екз., окунь - 4 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 8,3 кг.
 
На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають  124 389 грн. Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.
 
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Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді. Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявили зловмисника, який завдав понад мільйон гривень збитків рибному господарству.
 
Источник:   Рибоохоронний патруль Харківської області
 Тэги:  події, харків
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